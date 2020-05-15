Гвинет Пэлтроу поделилась редкими снимками своей дочери Эппл

Сегодня дочери 47-летней Гвинет Пэлтроу и 43-летнего Криса Мартина, Эппл, исполнилось 16 лет. По этому случаю актриса опубликовала в инстаграме снимки именинницы и поздравила ее с праздником.

Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина Эппл

Не могу поверить, что я действительно это пишу, но счастливого 16-летия, моя дорогая девочка. Ты — свет моего сердца, ты — моя радость. Ты очень умная, и у тебя самое лучшее чувство юмора. Я невероятно рада быть твоей мамой. Я люблю наши вечерние разговоры, когда ты мне рассказываешь, что у тебя на душе. Ты упорно трудишься, чтобы получить то, чего хочешь достичь, и у тебя есть упорство и ответственность в полном объеме. Мне чертовски повезло быть твоей матерью. Ты красивая, добрая молодая женщина. Спасибо, что выбрала меня. Я обожаю тебя до Луны и обратно. Мне очень жаль, что твой день рождения проходит в таких обстоятельствах, но, как всегда с тобой, мы найдем лучшее во всем,

— написала Пэлтроу.

Эти снимки, вероятно, прошли строгий отбор у самой виновницы торжества, ведь Эппл, как известно, позволяет маме публиковать свои снимки только после личного одобрения. Однажды Гвинет имела неосторожность поделиться снимком дочери без ее ведома, после чего Эппл выразила недовольство этим фактом. Но теперь, вероятно, работа над ошибками проделана, и Пэлтроу больше таких оплошностей не допускает.

К поздравлениям актрисы присоединились и многие ее звездные друзья и коллеги, среди которых были Кейт Хадсон, Кэмерон Диас, Эмма Робертс и многие другие знаменитости. А подписчики звезды отметили невероятное сходство Эппл с ее звездной мамой.

Она как две капли воды похожа на Гвинет,

— пишут в комментариях интернет-пользователи.

Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл и сыном Мозесом

От Мартина у актрисы также есть 14-летний сын Мозес. С бывшим мужем Пэлтроу прекрасно ладит, причем общий язык нашла она и с его возлюбленной Дакотой Джонсон. А Мартин, в свою очередь, отлично относится к нынешнему мужу экс-супруги Брэду Фэлчаку — все вместе они даже ездили в медовый месяц Гвинет и Брэда.

Брэд Фэлчак с сыном Гвинет Пэлтроу Мозесом