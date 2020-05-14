Звезда Игры престолов снялась полностью обнаженной

Известная актриса разделась для нового кинопроекта на недавно созданной платформе Quibi. Сериал рассказывает о молодой женщине, которая страдает от депрессии и тревоги.

Американская актриса и звезда сериала Игра престолов Софи Тернер полностью обнажилась в сцене, где она принимает душ в психиатрической больнице, в новом триллере Выжить, пишет Daily Mail.

Героиня 24-летней актрисы, девушка по имени Джейн выписывается из психиатрического реабилитационного центра. Она хочет покончить жизнь самоубийством.

Самолет, в котором летит Джейн, терпит крушение в горах. Из выживших – только Джейн и еще один пассажир Пол, которого играет Кори Хоукинс.

Теперь Джейн должна приложить немало усилий, чтобы выжить. Героям предстоит преодолеть множество опасностей в заснеженной местности и справиться с личными проблемами.

В одном из интервью актриса отметила, что надеется, что ее новая роль в Выжить поможет тем, кто страдает психическим заболеванием, что они будут чувствовать себя «менее одинокими».

«Меня привлекло к сценарию то, как точно было описано психическое заболевание девушки. Это выглядело очень реальным. Также мне понравилось, что девушка, страстно желавшая умереть, приходит к тому, что вынуждена бороться за жизнь, которую раньше она не ценила», — рассказала Софи Тернер.

Сериал снят по одноименному роману Алекса Мореля. Режиссер — Марк Пеллингтон.

Добавим, что фильм будет показан на платформе Quibi. Контент портала рассчитан на просмотр с экранов мобильных телефонов. Продолжительность серий в Выжить составляет всего десять минут.