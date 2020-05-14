Ядерные испытания времен холодной войны внезапно разрушили климат Британии

Ядерные испытания во время холодной войны могли привести к усилению дождей над Шетландскими островами как минимум в течение двух лет, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters. Количество осадков в регионе в тот период выросло примерно на четверть.

В середине прошлого века СССР, США и Великобритания активно участвовали в гонке по разработке ядерного и термоядерного оружия и проводили многочисленные испытания. Взрывы бомб оказывали сильное влияние на планету, в том числе и на ее атмосферу, увеличивая ее электропроводность и количество ионов. Теоретические расчеты показывают, что это должно было влиять на характер выпадения дождей, так как маленькие капли воды приобретали заряд, что могло увеличить вероятность их столкновения и слияния в более крупные и тяжелые капли.

Чтобы проверить эту гипотезу, Джайлс Харрисон (Giles Harrison) из Редингского университета и его коллеги проанализировали записи, сделанные радиологическими и метеорологическими станциями в Лондоне и на Шетландских островах в 1960-e годы. Исследователи обращали внимание на изменение концентрации в атмосфере стронция-90 и других радионуклидов, что предсказывало скорость образования ионов. Если она резко повышалась, это могло говорить о том, что над Великобританией пролетали облака частиц, выброшенных вследствие ядерных испытаний. Эти данные исследователи сопоставили с информацией об изменении плотности облаков и количестве осадков над двумя регионами.

В 1962-1964 году ученые обнаружили заметный пик выброса ионов в атмосферу. При этом выяснилось, что в Лондоне это почти не сказывалось на характере выпадения осадков, что, по мнению исследователей, могло быть связано с высоким уровнем загрязнения воздуха над столицей Великобритании. Зато на Шетландских островах следы испытаний проявились отчетливо. В тот период облака в регионе были значительно более густыми, из-за чего уровень осадков увеличился примерно на 24 процента.

По словам Харрисона, понимание того, как электрический заряд в атмосфере может влиять на плотность облаков и количество осадков, может послужить основой для разработки стратегий управления погодой с помощью менее разрушительных средств. Работа ученых может дать представление о том, какое количество заряда для этого понадобится. В будущем метеорологи планируют проверить, удастся ли повлиять на количество осадков, используя ионы, выбрасываемые генераторами коронных разрядов. Их можно разместить на борту самолетов.