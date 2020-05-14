Врачи — новый коронавирус может остаться с человечеством навсегда

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 может никогда не исчезнуть, а COVID-19 станет еще одной болезнью, с которой живет человечество, наряду с ВИЧ. Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет Би-би-си. По словам Райана, сроки окончания пандемии пока неизвестны и их невозможно прогнозировать. При этом, если вакцина от коронавируса будет найдена, то борьба с болезнью потребует огромное количество усилий. В ВОЗ отмечают, что ситуация с COVID-19 напоминает ситуацию с ВИЧ.
По словам замгендиректора ВОЗ Сумии Сваминатан, на то, чтобы взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19, может уйти около пяти лет. Точная дата зависит от множества факторов — мутирования вируса, карантинных мер и скорости разработки вакцины. Кроме того, некоторые болезни продолжают существовать даже несмотря на наличие вакцины, например, корь.
«ВИЧ не исчез. Мы с ним живем, мы нашли способы терапии и предотвращения, люди уже не так боятся, как раньше, и многие ВИЧ-положительные ведут долгую и здоровую жизнь» Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
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