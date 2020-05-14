Владелец Amazon Джефф Безос станет первым триллионером в мире

Пока большинство компаний и индивидуальных предпринимателей в мире несут финансовые убытки на фоне пандемии коронавируса, «самый богатый человек в мире», 56-летний Джефф Безос, продолжает увеличивать свой доход. На днях Forbes сообщил, что всего за один день состояние Безоса увеличилось на 6,4 миллиарда долларов и теперь в сумме составляет 138 миллиардов долларов.

Резкий скачок обусловлен рекордным ростом стоимости акций его корпорации Amazon — она выросла на 5,3%. Теперь стоимость одной ценной бумаги компании составляет 2 238 долларов. Пандемия стала причиной резко возросших акций компании Безоса, потому что в этот период появился повышенный спрос на онлайн-товары и доставку — американцы начали покупать в интернет-магазинах даже туалетную бумагу.

Джефф БезосПримечательно, что возросло состояние не только самого Джеффа Безоса, но и его бывшей супруги Маккензи, которая после развода получила от мужа 4% акций его компании: ее состояние увеличилось на 2,2 миллиарда долларов и теперь составляет 44,8 миллиарда долларов.

По прогнозам экспертов, резкий скачок стоимости акций Amazon позволит Джеффу Безосу стать первым в истории триллионером, — по их подсчетам, это произойдет к 2026 году. Напомним, что с 2017 года Безос считался самым богатым человеком в мире. В начале 2020 года акции компании Безоса просели, и он ненадолго перестал быть «самым богатым человеком в мире», уступив это звание президенту группы компаний LVMH Бернару Арно, но теперь вернул свои позиции. При этом Джефф Безос оказался единственным из топа-10 богатейших миллиардеров мира, чье состояние увеличилось с начала 2020 года.

Джефф Безос с бывшей супругой Маккензи

К слову, в последнее время в прессе обсуждались не столько успехи корпорации, сколько перипетии в его личной жизни. В январе 2019 года стало известно, что Джефф Безос разводится со своей супругой и матерью своих четверых детей Маккензи, в браке с которой он прожил 25 лет. Позже выяснилось, что причиной развода пары стало новое увлечение Безоса — он влюбился в 50-летнюю актрису и телеведущую Лорен Санчес.

Первое время Джефф и Лорен не афишировали свою связь, но теперь часто появляются на публике вместе и много путешествуют по миру. Не обидел Безос и свою бывшую жену: он передал ей 19,7 миллиона акций компании Amazon, после чего Маккензи автоматически оказалась на 22-м месте в рейтинге самых богатых людей в мире и стала третьей богатейшей женщиной в мире.