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В России алкоголик сжег крупный ювелирный завод

Ночью 12 мая в поселке Красное-на-Волге подожгли крупный ювелирный завод. На записи с камер видеонаблюдения попал 30-летний сотрудник производства.

По версии полицейских, мужчина хотел таким образом скрыть недостачу, так как на заводе началась инвентаризация. Мужчина признался, что разбил окно здания, вылил туда бутылку бензина и бросил зажженную спичку.

В результате пожара сильно выгорело здание и были уничтожены драгоценности. По предварительным подсчетам, ущерб составит несколько миллионов рублей.

14 мая, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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