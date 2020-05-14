Роберт Паттинсон на время стал алкоголиком

Роберт Паттинсон снялся в фотосессии и дал интервью.

34-летний актер признался, что, когда ему перевалило за 20 (тогда же он начал сниматься в «Сумерках»), в его жизни начался тяжелый период, во время которого он чувствовал себя неуверенным и уязвимым. Говоря о том, как ему удалось справиться с этим, Роберт сказал:

Думаю, я просто повзрослел. Я чувствую, что мне больше не надо ничего доказывать. Теперь мне все кажется просто игрой, а не кошмаром, как раньше.

Актер также добавил, что с годами он стал спокойнее. Сейчас он пережидает карантин со своей девушкой в Лондоне.

Я определенно стал спокойнее, чем раньше. Случись этот карантин на несколько лет раньше, я бы переживал это совсем по-другому,— отметил Паттинсон.

Роберт рассказал, что много времени проводил в одиночестве, и это подготовило его к текущей ситуации. Теперь, по словам звезды, он помогает семье оставаться в спокойствии в это время.

Я пытаюсь помочь им успокоиться. Мне кажется, я вышел на новый уровень терпения. И поверил в то, что могу быть семейным психологом. Ты просто продолжаешь говорить с человеком, пока он не устанет и у него уже не будет энергии на то, чтобы расстраиваться. Такая терапия, — поделился актер.