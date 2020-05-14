Принц Гарри и принц Уильям полностью помирились

Принц Гарри и принц Уильям снова начали общаться. Об этом сообщает издание The Mirror.

Николл считает, что принцев сблизила болезнь их отца — принца Чарльза. Как только стало известно о том, что он заразился коронавирусом, братья стали созваниваться и обсуждать его состояние каждый день.

«Да, в их отношениях был сложный период. Прошлый год был непростым в этом плане. Но теперь все налаживается», — отметила Николл.

Также она предположила, что так как Гарри не хватает общения в Лос-Анджелесе, он решил вновь сблизиться с Уильямом. Ранее источники сообщали, что герцог Сассекский заскучал по родине из-за отсутствия работы и друзей.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.