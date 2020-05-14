Полиция открыла дело против жителя Одесской области за пост о Зеленском

В суд Подольска поступил административный иск против местного жителя Юрия Копельчука из-за его поста в Facebook, в котором упоминался президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, в суд дело передала киберполиция. Но комментируя ситуацию 24 каналу в киберполиции информацию о своей причастности к делу опровергли. При этом они не отрицают, что дело в суд поступило, но передали его туда представители полиции Одесской области.

Парламентарий утверждает, что производство возбуждено по статье административного кодекса о распространении ложных слухов. По ней провинившемуся грозит штраф в размере от 170 до 255 грн или месяц исправительных работ с отчислением 20% заработка.

Причиной волнения правоохранителей стала публикация от 27 марта. В ней Копельчук обвинил главу государства в незаконном обогащении посредством продажи за рубеж медицинских масок.