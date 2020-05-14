Основатель Alibaba больше не является самым богатым человеком в Китае

Основатель компании Tencent Ма Хуатэн стал самым богатым человеком в Китае. С начала 2020 года акции его компании, которая является крупнейшим дистрибьютором онлайн-игр, выросли на 14% — до самого высокого уровня за два года. Увеличение стоимости бумаг связано с высоким спросом на мобильные игры в период ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
По данным на 14 мая, состояние Хуатэна оценивается в $48,3 млрд, в то время как у занявшего первое место в прошлогоднем рейтинге китайских миллиардеров основателя Alibaba Джека Ма оно составляет $41,2 млрд.
По мнению аналитиков, рост доходов компании Хуатэна — лишь временное благо. С открытием школ и офисов на фоне постепенного снятия ограничений люди начнут тратить меньше времени на игры.
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