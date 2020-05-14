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Основатель Alibaba больше не является самым богатым человеком в Китае

Основатель компании Tencent Ма Хуатэн стал самым богатым человеком в Китае. С начала 2020 года акции его компании, которая является крупнейшим дистрибьютором онлайн-игр, выросли на 14% — до самого высокого уровня за два года. Увеличение стоимости бумаг связано с высоким спросом на мобильные игры в период ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

По данным на 14 мая, состояние Хуатэна оценивается в $48,3 млрд, в то время как у занявшего первое место в прошлогоднем рейтинге китайских миллиардеров основателя Alibaba Джека Ма оно составляет $41,2 млрд.

 В начале марта Forbes USA уже называл Хуатэна самым богатым человеком в Китае, после того как его состояние за неделю выросло на $1,1 млрд. Однако в опубликованном в апреле рейтинге богатейших людей мира Хуатэн занял 20 строчку с состоянием в $38,1 млрд, в то время как у Джека Ма было 17 место, а его состояние оценивалось в $38,8 млрд.

По мнению аналитиков, рост доходов компании Хуатэна — лишь временное благо. С открытием школ и офисов на фоне постепенного снятия ограничений люди начнут тратить меньше времени на игры.

14 мая, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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