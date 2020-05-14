Друг Меган Маркл рассказал как она «играла сердцами»

Бывшие одноклассники и друзья 38-летней Меган Маркл периодически рассказывают прессе, какой она была до встречи с принцем Гарри и замужества. На днях друг детства герцогини, звезда реалити-шоу «Браво» Нема Ванд, в одном из подкастов вспомнил, что Меган с юности была настоящей сердцеедкой и умела обратить на себя внимание противоположного пола. Меган и Нема были очень близки, потому что католическая школа для девочек, в которой училась Маркл, находилась неподалеку от его школы.

Я вырос вместе с ней, мы долгое время были друзьями. Она всегда знала, что делает. Меган мастерски играла мужскими сердцами. Помню, однажды мы были вместе на вечеринке. В какой-то момент она села мне на колени, мы оказались нос к носу. Для 16-летнего парня это очень эмоциональный момент. Меган сказала мне на фарси (индоевропейский язык с древней историей. — Прим. ред.), что я красивый. Тогда я поинтересовался, откуда она знает персидский язык, а она ответила, что выучила эту фразу для меня. После этого она ушла,

— рассказал Нема.

Нема Ванд

Меган МарклВанд добавил, что в своей школе Меган была «женщиной среди девочек». Звезда реалити-шоу признался, что Маркл была очень милой и доброй, а все мальчики в их окружении были по уши в нее влюблены.

Позже в своем инстаграме Нема Ванд объяснил, что именно имел в виду, когда говорил о Меган Маркл. Он признался, что вообще довольно редко вспоминает о школьной дружбе с Меган, и выразил надежду, что эта милая история из прошлого ее порадует:

И с того момента мое 16-летнее сердце больше не билось, как прежде… Ладно, на самом деле, я редко что-то говорю о Меган, но много лет назад, в старшей школе, она действительно была невероятно милой и добросердечной подругой. Меган была добра абсолютно ко всем. Надеюсь, ей понравится это невинное путешествие в наше общее прошлое.

Меган Маркл в школьные годыНапомним, что ранее отец Меган Маркл, 75-летний Томас, делился с журналистами фотографиями дочери, сделанными во время школьного спектакля. Томас Маркл отметил, что уже тогда Меган была дерзкой и артистичной, а также заметил, что она «всегда хотела играть в чем-то гламурном».