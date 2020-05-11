Май 11th, 2020

Туристам,решившим посетить Сицилию,вернут часть потраченных средств

Мировая пандемия внесла свои коррективы в туристический бизнес всех стран. Теперь властям приходится идти на различные уловки, чтобы заманить отдыхающих к себе, предлагая особо выгодные условия. Один из итальянских островов намерен возмещать туристам часть средств, потраченных на отдых.



Сицилия необычное место, где соединились горячий итальянский темперамент, любовь ко всему прекрасному, сицилийская гордость и безграничное гостеприимство решила подойти к устранению проблемы нестандартно: власти собираются возвращать 50% от стоимости авиабилетов и треть суммы, потраченной на отель. Добавьте к этому бесплатное посещение музеев и археологических объектов.



На этот проект выделяется около 50 млн. евро, но сумма эта не идет в сравнение с доходом, потерянным туристическими странами (такими как Италия, которой туризм приносит 13% всего ВВП) с начала весны. Конкретно Сицилия уже потеряла около миллиарда евро.

