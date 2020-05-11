Илон Маск оказался гораздо беднее, чем все думали

Принадлежащие американскому бизнесмену и предпринимателю Илону Маску активы стоят 39 миллиардов долларов, однако на деле у него мало личных сбережений. Финансовое состояние миллиардера оценили журналисты Wall Street Journal.

По данным издания, Маск живет за счет кредитов, используя акции Tesla и SpaceX в качестве залога. Хотя сам предприниматель утверждает, что в деньгах не нуждается, его долг банкам превышает 500 миллионов долларов. В 2019 году он заложил примерно половину своих акций Tesla, на тот момент пакет стоил около 15 миллиардов долларов.

В 2019 году миллиардер стал ответчиком по иску о клевете на сумму в 75 тысяч долларов, который подал британский дайвер Вернон Ансворт за то, что Маск назвал его «педофилом». Адвокат бизнесмена тогда заявлял, что его клиенту не хватает личных средств для выплаты компенсации, а большая часть его состояния сосредоточена в акциях.

Предпринимателю принадлежит 20 процентов акций Tesla, сейчас они стоят около 28 миллиардов долларов. Однако Маск не может продать ценные бумаги, иначе он потеряет контроль над компанией.