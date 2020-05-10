Май 10th, 2020 Знаменитый режиссер фильма «Рейд» снял самый жестокий сериал про Лондон «Рейд» Гарета Эванса — один из важнейших боевиков прошлого десятилетия. Можно сказать, что именно он запустил тренд на «правильный» экшен и проложил дорогу лентам вроде «Джон Уик» и «Операция по спасению». «Рейд 2» же доказал, что успех первого фильма не был случайностью, и превратил Эванса в одного из самых востребованных постановщиков современности. Правда, в профессиональной жизни Гарета Эванса всё было не так уж и гладко. За последние шесть лет он снял лишь один полнометражный фильм — триллер «Апостол», в котором почти не было фирменного для Эванса экшена. В конце апреля вышел сериал «Банды Лондона» — адаптация игры Gangs of London, от которой тут, правда, одно название. И ожидание того стоило. Гарет Эванс вернулся Завязка предельно проста. Кто-то убивает главного криминального босса Лондона Финна Уоллеса (Колм Мини), и теперь его сын Шон (Джо Коул) хочет найти убийцу и отомстить, даже если для этого придётся развязать настоящую войну. Ну а параллельно с этим начинается борьба за влияние в Лондоне. Во всей этой смуте простой бандит на подхвате Эллиот (Сопе Дирису), работающий на Уоллесов, видит возможность выслужиться. Он, словно персонаж из GTA, выполняет различные миссии, втираясь в доверие к Шону Уоллесу. Шон же любыми способами пытается выяснить правду, касающуюся смерти отца. Эллиот Финч и Шон Уоллес Бизнес Уоллесов уже давно носит официальный характер — они одни из крупнейших застройщиков Лондона и, разумеется, миллиардеры: процветающая компания позволяет им отмывать как свои незаконно заработанные деньги, так и деньги подопечных банд. Эванс явно пытался найти другой подход к изображению криминального мира Лондона, чем это обычно принято. Поэтому сериал уходит далеко от стереотипных парней в спортивках с их «уличными историями» и концентрируется на высшем эшелоне криминального мира. Но всё же место этим самым «парням в спортивках» нашлось — они здесь пехота, которую то и дело бросают на растерзание. Криминальные боссы разыгрывают партии в шахматы, но вместо пешек здесь люди. И, конечно же, их жизни ничего не стоят — смерть десятков подчинённых не сможет остановить выгодную сделку, а месть кажется достойным оправданием для гибели лояльных гангстеров. И Гарет Эванс с командой не боятся показать всё это в деталях. «Банды Лондона» — невероятно жестокий сериал. Казалось бы, после просмотра той же дилогии «Рейд» (или других фильмов с Ико Ювайсом и Джо Таслимом) уже будет сложно чему-то удивиться. Но в случае с «Бандами Лондона» Эванс умудряется выйти далеко за рамки того, что мы привыкли видеть на телевизионных экранах. Портить впечатления от просмотра не хотелось бы, но лучше сразу учтите: литры крови и оторванные конечности — самое безобидное, что тут можно увидеть. Эванс полностью снял две серии, а также поставил боевые сцены во второй и третьей (всего серий девять). И эти экшен-эпизоды ничем не уступают тем, что можно было увидеть в дилогии «Рейд». В остальных сериях, за которые отвечали постановщики Корин Харди и Ксавье Жанс, впрочем, дела обстоят немногим хуже. Драки в «Бандах Лондона» по-настоящему напряжённые, непредсказуемые и в хорошем смысле изнуряющие. Эвансу не нужны предыстория и слова, чтобы зритель эмоционально «вложился» в персонажа — он делает это через экшен. Каждая боевая сцена — это мини-сюжет с началом, серединой и концом. Герои постоянно находятся в опасности и не всегда побеждают. Но в конце каждой такой сцены есть неизменный катарсис. Осторожно, много крови Перестрелкам тоже уделяется много времени, а боевой стиль драк изменился — было бы странно увидеть на улицах Лондона бандитов, практикующих силат, равно как и индонезийских каскадёров в кадре. Отдуваться же за львиную долю «избиений» приходится Эллиоту Финчу, а если быть ещё точнее, то Сопе Дирису. Профессиональный актёр, которого можно было увидеть в сериале «Люди», с головой погрузился в подготовку к боевым сценам и выполнил большинство трюков сам. Как рассказывал сам Эванс, подход к постановке трюков для «Банд Лондона» ничем не отличался от аналогичного в случае с «Рейдом». У команды, работающей над сериалом, даже была негласная цель — делать всё так, будто они снимают полнометражный дорогой фильм. Хотя без «жертв» не обошлось — экшен распределён по сериалу весьма неравномерно. Но не драками едиными. «Банды Лондона» и в остальном отличная криминальная драма. Так, например, два лучших эпизода всего сериала — полные противоположности друг другу. Первый — «разговорный», в нём есть лишь одна полноценная экшен-сцена, а второй же — наполовину безостановочный и кровавый аттракцион. Кэмерон Диас лечила психику в Голливуде

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