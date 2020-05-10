Ученые показали многочисленные дыры от метеоритов на телескопе «Хаббл»

В 2002 году к космическому телескопу «Хаббл» прибыла очередная экспедиция обслуживания. Ее участники заменили ряд компонентов аппарата, а также его солнечные батареи, установленные первой ремонтной миссией в 1993 году. Затем они были возвращены на Землю для изучения.
В дальнейшем ученым удалось определить наиболее вероятнее происхождение этих «кратеров». Те из них, что содержат железо и никель остались после попадания микрометеоритов, в то время как присутствие таких элементов как алюминий и кислорода указывает на то, что импактор имел искусственное происхождения.
Оказалось, что подавляющее число ударов пришлось не на микрометеориты, а на частицы космического мусора. К счастью в подавляющем большинстве они слишком малы для того, чтобы причинить «Хабблу» серьезный ущерб. В то же время существует вероятность ,что со временем телескоп может столкнуться с достаточно крупным объектом. Дело в том, что «Хаббл» находится на 540-километровой орбите. Это один из самых «замусоренных» регионов в околоземном пространстве.
К сожалению, за прошедшие годы ситуация только ухудшилась. В начале нулевых вероятность столкновения телескопа с крупным фрагментом космического мусора оценивалась в 0.15% в год. Сейчас этот показатель составляет 0.3%. В свое время NASA чуть не отменила последнюю миссию по обслуживанию телескопа, посчитав, что космический мусор представляет слишком большой риск для экипажа.
К сказанному выше остается только добавить, что у «Хаббла» нет собственных двигателей. Так что даже если специалисты заранее обнаружат представляющий угрозу для телескопа объект, они все равно не смогут предпринять маневр уклонения.
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