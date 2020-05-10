Ученые показали многочисленные дыры от метеоритов на телескопе «Хаббл»

В 2002 году к космическому телескопу «Хаббл» прибыла очередная экспедиция обслуживания. Ее участники заменили ряд компонентов аппарата, а также его солнечные батареи, установленные первой ремонтной миссией в 1993 году. Затем они были возвращены на Землю для изучения.

На представленном снимке можно увидеть один из участков солнечной батареи «Хаббл». Несложно заметить, что она покрыта рядом «кратеров». Но это лишь верхушка айсберга. В ходе детального осмотра специалисты идентифицировали сотни вмятин и сквозных отверстий, диаметром от нескольких микрон до нескольких сантиметров. Они появились за 9 лет пребывания батареи на околоземной орбите.

В дальнейшем ученым удалось определить наиболее вероятнее происхождение этих «кратеров». Те из них, что содержат железо и никель остались после попадания микрометеоритов, в то время как присутствие таких элементов как алюминий и кислорода указывает на то, что импактор имел искусственное происхождения.

Оказалось, что подавляющее число ударов пришлось не на микрометеориты, а на частицы космического мусора. К счастью в подавляющем большинстве они слишком малы для того, чтобы причинить «Хабблу» серьезный ущерб. В то же время существует вероятность ,что со временем телескоп может столкнуться с достаточно крупным объектом. Дело в том, что «Хаббл» находится на 540-километровой орбите. Это один из самых «замусоренных» регионов в околоземном пространстве.

К сожалению, за прошедшие годы ситуация только ухудшилась. В начале нулевых вероятность столкновения телескопа с крупным фрагментом космического мусора оценивалась в 0.15% в год. Сейчас этот показатель составляет 0.3%. В свое время NASA чуть не отменила последнюю миссию по обслуживанию телескопа, посчитав, что космический мусор представляет слишком большой риск для экипажа.

К сказанному выше остается только добавить, что у «Хаббла» нет собственных двигателей. Так что даже если специалисты заранее обнаружат представляющий угрозу для телескопа объект, они все равно не смогут предпринять маневр уклонения.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»