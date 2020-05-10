Май 10th, 2020

В РФ демонтируют таблички в память о расстрелянных поляках

Со здания Тверского медицинского университета убрали таблички в память о поляках, захороненных на кладбище «Медное», а также других жертвах УНКВД бывшей Калининской области. Об этом сообщил журналист Максим Новиков. Гражданский активист Максим Важенков опубликовал фото демонтажа.

Как сообщает «Радио Свобода», таблички сняли глава местного отделения НОД Максим Кормушкин и охранник университета.

Надписи на демонтированных досках гласили: «В память о замученных. Здесь в 1930-е — 50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма» и «Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине, ради предостережения мира».

Таблички сняли по представлению прокуратуры Центрального района Твери, потребовавшей их убрать в конце 2019 года, сообщает сайт «Тверьград». Как утверждается, надзорное ведомство не нашло доказательство того, что поляков — узников Осташковского лагеря расстреривали в здании медицинского университета. Кроме того, по утверждению прокуратуры, в решени Тверского горсовета от 9 сентября 1991 года об установке табличек указан другой адрес — улица Советская, дом 2, а не дом 4.

На мемориальном кладбище «Медное» в Тверской области захоронены 6295 поляков, расстрелянных НКВД с апреля по май 1940 года. «Международный Мемориал» выступал против демонтажа табличек. Руководител польской программы общества Александр Гурьянов сообщал «Коммерсанту», что поляков расстреливали именно в здании Калинингского УНКВД, где теперь располагается медицинский университет.