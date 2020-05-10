Ученые обнаружили на Марсе необычные пещеры

Анализ и независимое мнение экспертов показывает, что дыра в своём диаметре составляет примерно 35 м, по глубине — 20 м. Получить эти данные вышло после анализа формы тени, расположенной на дне. Эту необычную деталь обнаружили ещё в 2011 году, благодаря зонду Mars Reconnaissance Orbiter, но получить больше точностей не получается и сегодня. Эксперты не знают, почему форма дыры настолько идеальная, и есть ли у неё связь с другой глубокой пещерой.

Эксперты предполагают, что таки углубления весьма ценны для изучения, ведь они достаточно хорошо защищены от не особо подходящих для земной жизни условий. Следовательно, существует некоторая вероятность, что они обитаемы. Есть предположение, что углубления, подобные тому, что представлено на фото, может послужить объектом для будущих исследований, которые будут выполняться на автоматических или пилотируемых космических миссиях.

Таким образом, многие эксперты делают вывод, что вероятность нахождения разумной жизни на Марсе весьма низкая. Но, при этом не следует забывать, что ранее на Марсе был океан и атмосфера была весьма плотной, в земных недрах находилась геологическая активность. По мнению большинства экспертов, период для зарождения жизни был слишком мал, поэтому даже одноклеточные организмы не успели появиться.