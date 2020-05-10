 
 
Май 10th, 2020

Студент обнаружил 135 тысяч долларов рядом с банкоматом и стал сказочно богат

Помогла не находка, а честность, ведь вместо того, чтобы забрать деньги себе, парень отдал их полиции.

Хосе Нуньес Романиз — 19-летний студент из города Альбукерке штата Нью-Мексико — в начале мая отправился к банкомату, чтобы положить денег на карту, когда, выйдя из машины, заметил на земле прозрачный пластиковый пакет. Как пишет CNN, содержимое сумки удивило парня, ведь в нём лежали 20-ти и 50-ти долларовые купюры, которые в сумме составляли 135 тысяч долларов.
За честность он стал местным героем.
Его позвали пройти практику в местном участке, подарили полторы тысячи долларов и еще кучу ништяков.
А деньги потерял служащий банка, который должен был загрузить их в банкомат.

RVJITING,США,страны,студент,банкомат,находка,честно,отдай,полиция
< £0»,США,страны,студент,банкомат,находка,честно,отдай,полиция
COURTESY UOSElNUNEZjROMftNIS,США,страны,студент,банкомат,находка,честно,отдай,полиция

Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>