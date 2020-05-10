Май 10th, 2020

Студент обнаружил 135 тысяч долларов рядом с банкоматом и стал сказочно богат

Помогла не находка, а честность, ведь вместо того, чтобы забрать деньги себе, парень отдал их полиции.

Хосе Нуньес Романиз — 19-летний студент из города Альбукерке штата Нью-Мексико — в начале мая отправился к банкомату, чтобы положить денег на карту, когда, выйдя из машины, заметил на земле прозрачный пластиковый пакет. Как пишет CNN, содержимое сумки удивило парня, ведь в нём лежали 20-ти и 50-ти долларовые купюры, которые в сумме составляли 135 тысяч долларов.

За честность он стал местным героем.

Его позвали пройти практику в местном участке, подарили полторы тысячи долларов и еще кучу ништяков.

А деньги потерял служащий банка, который должен был загрузить их в банкомат.