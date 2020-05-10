Май 10th, 2020

Не имеют морального права праздновать День Победы те,кто собирается договариваться с врагом и постоянно идет ему на уступки

Сивохо рассказывает, как его команда отпраздновала 9 мая в Донецке. Генпрокурор Венедиктова постит «День Победы» с портретом Лещенко и заметно, что едва ли сдерживается, чтобы не спеть «Песню о Сталине». Спикер Разумков рассказывает что-то о победе и о «мирном небе», хотя в стране война и конкретно его партия побеждать боится.

Непонятно, о какой «победе» все эти люди вообще говорят, если сами способны только капитулировать? И, если бы их предки увидели, как они сегодня рассказывают о «помириться» с нападающим, то таких «внуков» задавили бы еще в колыбели. Об этом в своем блоге пишет телеведущая и блогер.

Она отмечает, между тем, нет никому дела до того, что уже месяц, как без каких-либо доказательств и вины сидят в СИЗО Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и под домашним арестом Яна Дугар. То есть, за решеткой люди, которые все-таки могут говорить о победе, потому что достойны памяти дедов-победителей, и есть их настоящими последователями, ведь готовы защищать свою страну. Чтобы понравиться РФ Сергея Стерненко собираются задержать за то, что не дал себя убить любителям «русского мира».

Чтобы понравиться Кремлю власти перевирают историю Революции достоинства по лекалам российской пропаганды. По сути, уже открыты дела против пост-майданного руководства Украины за сопротивление РФ, потому что любые попытки осудить Турчинова, Порошенко, руководство Генштаба за оккупацию Крыма или захват украинских кораблей в Керчи – это снятие вины за агрессию с РФ и перекладывание ее на Украину.

После всего этого не надо удивляться, что эти «совки» еще и хотят запретить выезд за границу с разрешения МИД. Теперь вдруг все проснулись, а раньше все предыдущие действия власти никого в Украине не беспокоили. Такое впечатление, что народ от «совков» чего-то другого ждал.