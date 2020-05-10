Май 10th, 2020

Чем опасен имбирь: ответ экспертов





Имбирь — одно из самых распространенных домашних средств, которое применяют в различных целях. Имбирь также эффективно помогает при простуде. Вместе с тем, отмечают немецкие эксперты, данное растение подходит не всем, так как может вызвать негативные последствия.



Отвары из корня названной культуры содержат в своем составе эфирные масла, которые стимулируют систему кровообращения, благодаря чему кровоток усиливается. Однако, слишком большие дозировки способны вызвать опасные побочные явления. Возможно раздражение желудка, причем он может начать производить большее количество кислоты. В результате возникают болевые ощущения и дискомфорт, в ряде случаев люди страдают от изжоги.



Если у человека чувствительная система пищеварения, ему следует избегать имбиря, всем другим рекомендуется употреблять отвар в ограниченном количестве. При простуде небольшой кусочек корня нужно подержать во рту, а через минуту его необходимо извлечь.