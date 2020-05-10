Боец Фергюсон проиграл впервые за восемь лет

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи победил соотечественника Тони Фергюсона в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился в пятом раунде. Гэтжи одержал победу техническим нокаутом — пропустив серию ударов, Фергюсон начал мотать головой, а рефери боя Херб Дин просигнализировал об окончании схватки. Американец проиграл впервые за восемь лет.

Гэтжи выиграл титул временного чемпиона UFC в легком весе. Таким образом, согласно словам главы организации Дэйны Уайта, он подерется за пояс с действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Сразу после боя Фергюсон отказался жать руку сопернику и оттолкнул его. Однако после оглашения официального решения американец подошел к сопернику и обнял его.

Последний раз Фергюсон терпел поражение в мае 2012 года. Тогда он уступил судейским решением Майклу Джонсону.