Май 10th, 2020

Африке требуется двухлетний мораторий на выплату внешних долгов

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, который председательствует в текущем году в Африканском союзе, добивается введения двухлетнего моратория на выплату долговых обязательств странами Африки в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу южноафриканский телеканал И-эн-си-эй.

«Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали предложение ввести девятимесячный мораторий на выплату суверенных долгов и процентов по ним правительствами африканских стран, однако нам нужен мораторий на два года», — заявил Сирил Рамапоса 8 мая во время видеоконференции с главами государств и правительств стран на юге Африки. Он добавил, что нынешняя пандемия нового коронавируса грозит Африке крупнейшими в ее современной истории экономическими и социальными потерями.

Министры финансов африканских государств под эгидой Африканского союза разработали в минувшем апреле план по оказанию помощи со стороны мирового сообщества странам континента на сумму в 100 млрд долларов. По их мнению, эта помощь должна включать увеличение кредитных линий и немедленный отказ от всех процентных платежей по суверенным долгам африканских стран по их гособлигациям на сумму 44 млрд долларов. Пока Международный валютный фонд и Всемирный банк мобилизовали 57 млрд долларов на помощь государствам Африки.