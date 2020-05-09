Май 9th, 2020

Впервые обнаружена звезда, вырвавшаяся из Черной дыры (фото)

Впервые обнаружена звезда, вырвавшаяся из Черной дыры, пройдя практически по границе гравитационного радиуса.

Во время анализа данных, собранных телескопами Chandra и XMM-Newton, команда исследователей из Великобритании обнаружила звезду, пережившую тесное сближение с черной дырой. Однако это событие не прошло для нее бесследно: светило полностью лишилось своей оболочки.



«Звездная драма» развернулась в галактике GSN 069, находящейся на расстоянии 250 млн световых лет от Млечного пути. В ее центре расположена черная дыра, чья масса в 400 тыс. раз превышает солнечную. В какой-то момент ее гравитация захватила красный гигант и затем сорвала его оболочку, оставив лишь небольшое плотное ядро. Фактически, черная дыра превратила красный гигант в белого карлика.



Белому карлику так и не удалось вырваться из гравитационных «объятий» черной дыры. Сейчас он находится на эллиптической орбите, совершая один оборот вокруг нее примерно раз в девять часов. Каждый раз, когда карлик сближается с дырой, она вытягивает часть его материала. Это происходит в точке, расположенной не далее чем в 15 радиусах от горизонта событий. Звездный материал переходит в окружающий черную дыру аккреционный диск и испускает поток рентгеновских лучей, который удалось зафиксировать Chandra и XMM-Newton.



По оценкам ученых, масса образовавшего белого карлика составляет 0.2 солнечных. Скорее всего, он богат гелием. Что касается будущего объекта, то расчеты показывают, что мере потери массы орбита белого карлика станет меняться, становясь все более круговой и увеличиваясь в размерах. Как следствие, это приведет к снижению скорости потери вещества. Однако полностью этот процесс никогда не прекратится. Через триллион лет масса белого карлика уменьшится в 200 раз и станет сопоставима с массой Юпитера.



Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»