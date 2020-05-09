Май 9th, 2020

В сложных условиях эпидемии в Украине формируется новая политическая сила

Мэр Днепра Борис Филатов в пятницу в эфире политического ток-шоу заявил, что Днепр с субботы объявляет набор врачей-добровольцев, которые поедут с относительно благополучного Днепра в Черновцы, где все очень плохо с коронавирусом. Ситуация в городе фактически далеко до изменения в лучшую сторону. Эпидемия продолжает набирать новых оборотов.

Он отметил, что главный санврач страны Виктор Ляшко практически отказался от Черновцов – якобы там «все под контролем, все обеспечено» и карантин помог уменьшить темпы заболеваемости.

Но вряд ли это остановит Бориса Филатова, а также вряд ли это остановит процесс постепенного формирования политической коалиции лидеров местного самоуправления. Сегодня на местах уже поняли, что пришло время брать ситуацию в свои руки, ведь власть не только фактически не контролирует ситуацию, но и не указ для многих представителей местного самоуправления.



Взаимопомощь в противоэпидемических мерах – достаточно прочная составляющая фундамента будущей «партии мэров», о которой все чаще говорят в политических кругах.