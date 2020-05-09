 
 
Май 9th, 2020

В США провели боевые стрельбы с новой подводной лодки

Торпедная атака субмарины — худшее, что может случится с боевым кораблем на рейде. В ходе учений RIMPAC американские подводники показали, как проходит подготовка к выстрелу и сам торпедный удар: зрелище поистине впечатляющее. Атомная субмарина в деле

Под мишень подводной лодки Los Angeles USS Olympia американцы отвели выведенный из эксплуатации десантный корабль Racine. 160-метровое судно водоизмещением в 5100 тонн замерло на траверзе будто жертва, поджидающая охотника.

Атомная субмарина в деле

Для начала Racine обстреляли протикорабельными ракетами с расстояния в 100 километров.
Торпедная атака Los Angeles USS Olympia завершила дело: одно точное попадание прямо в центр корпуса отправило десантное судно прямиком на океанское дно.

Category: Новости, США ﻿
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