Май 9th, 2020

В США провели боевые стрельбы с новой подводной лодки

Торпедная атака субмарины — худшее, что может случится с боевым кораблем на рейде. В ходе учений RIMPAC американские подводники показали, как проходит подготовка к выстрелу и сам торпедный удар: зрелище поистине впечатляющее.

Под мишень подводной лодки Los Angeles USS Olympia американцы отвели выведенный из эксплуатации десантный корабль Racine. 160-метровое судно водоизмещением в 5100 тонн замерло на траверзе будто жертва, поджидающая охотника.





Для начала Racine обстреляли протикорабельными ракетами с расстояния в 100 километров.

Торпедная атака Los Angeles USS Olympia завершила дело: одно точное попадание прямо в центр корпуса отправило десантное судно прямиком на океанское дно.



