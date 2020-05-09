Май 9th, 2020

Умер Литл Ричард-основатель рок-н-ролла

Скончался американский певец, пианист и композитор Литл Ричард. Ему было 87 лет. Об этом сообщил журнал Rolling Stone. Причины смерти не уточняются.

Литл Ричард – известный американский певец, пианист и композитор, которого уже давно по праву называют одним из основателей рок-н-ролла. Его зажигательные танцевальные композиции «Tutti Frutti», «Lucille», «Long Tall Sally», а также многие-многие другие уже давно стали настоящей классикой данного музыкального стиля. Эти песни вечны. А потому имя нашего сегодняшнего героя навсегда останется в числе лучших музыкантов того славного поколения.

За свою карьеру он записал материал для пятнадцати студийных альбомов, которые впоследствии были проданы по всему миру миллионными тиражами. В 1986-м году его имя было включено в Зал Славы рок-н-ролла. Впоследствии о жизни артиста был снят фильм и написана книга.