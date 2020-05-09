Май 9th, 2020

Ученые рассказали о смертельной опасности еды перед телевизором

Еда во время просмотра любимых телепередач может пагубно сказаться на вашей фигуре.

На чувство голода и на количество пищи, которая потребуется нам для полного насыщения, влияет множество факторов, рассказывает Changeua.

Диетологи запрещают есть у компьютера или телевизора вовсе не потому, что это некультурно, а лишь потому, что отвлекаясь на работу или сюжет фильма, мы сами того не замечая, съедаем намного больше, чем нужно. Кроме того, самим процессом принятия пищи мы практически не наслаждаемся, так как все наше внимание приковано к экрану и чисто на психологическом уровне может показать, что мы все еще не наелись.

Потому первое и одно из основных правил – кушать только за столом, медленно и тщательно пережевывая пищу и наслаждаясь процессом. При этом не нужно отвлекаться на просмотр сериала или переписку в соцсетях.

В процессе поглощения пищи важную роль играют глаза,- вы должны наслаждаться видом своего блюда и прикидывать «на глаз» сколько вы съели, осознавая, что этой порции вполне достаточно для насыщения.

«Откажитесь от больших тарелок – психологически они вызывают желание наполнить их пищей до краев. Ешьте из небольших тарелок, — так психологически порция кажется большей. Кстати, есть еще один неплохой психологический прием – купите себе тарелку синего, серого или черного цвета – как это не звучало бы невероятно, эти цвета снижают аппетит. Это объясняется тем, что в природе, в натуральных продуктах такие цвета встречаются крайне редко, потому аппетита они просто не вызывают, в отличие от, например, красного и оранжевого, которые разжигают аппетит из-за ассоциаций, возникающих у нас на подсознательном уровне», — говорит врач.