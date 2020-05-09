Май 9th, 2020 Страшные факты про Вторую Мировую Войну Вторая мировая война была самой разрушительной в истории всех конфликтов. На нее было потрачено самое большое за все время количество средств, на ней было повреждено больше всего имущества, убито больше всего людей, и она вызвала самые глубокие изменения, чем любая другая война в истории.



1. Страной, с наибольшими жертвами во Второй мировой войне стала Россия, более 21 миллиона человек.



2. Из каждых пяти погибших немецких солдат в Великой Отечественной войне, четверо погибло на Восточном фронте.



3. Во время Холокоста по оценкам погибло 1,5 миллиона детей. Примерно 1,2 миллиона из них были евреями, и десятки тысяч были цыгане.



4. Восемьдесят процентов советских мужчин, родившихся в 1923 году, не пережили Вторую мировую войну.



5. Между 1939 и 1945 годами, союзники сбросили 3,4 млн. тонн бомб, что в среднем составляло до 27 700 тонн в месяц.



6. Россия и Красная Армия были обвинены в нескольких военных преступлениях, в том числе систематическом изнасиловании (более 2 миллионов немецких женщин в возрасте 13-70 были изнасилованы Красной Армией) и геноциде.



7. Многие историки считают, что битва под Сталинградом (1942-1943) не только, возможно, является самым кровавым сражением в истории (погибло 800 000-1 600 000 человек), но и переломным моментом Второй мировой войны в Европе.



8. Многие тяжело больные заключенные концлагерей умерли после освобождения, даже после обращения к союзникам за помощью. В Берген-Бельзен, например, 13 000 заключенных умерли после освобождения. Около 2500 человек из 33 000 выживших в Дахау умерли в течение шести недель после освобождения.



9. Маx Heiliger было вымышленным именем. СС использовало его для открытия банковских счетов, где хранились деньги, золото и драгоценные камни, изъятые у евреев в Европе.



10. Самая длинная битва Второй мировой войны — Битва за Атлантику, которая длилась с 1939 по 1945 гг.



11. Оригинальная аббревиатура национал-социалистической партии носило название Nasos. Слова «нацист» происходит от баварского слова и означает «просто мыслящий». Впервые было использовано в качестве насмешки журналистом Конрадом Гейденом (1901-1966).



12. Свастика является древним религиозным символом. Она происходит от санскритского названия, где крючковатый крест был символом удачи и плодородия у древних цивилизаций. Он был найден на развалинах Греции, Египта, Китая, Индии и индуистских храмов.



13. В 1935 году британский инженер Роберт Уотсон-Уатт работал над «лучом смерти», который смог бы уничтожать самолеты противника с помощью радиоволн. Его «луч смерти», превратился в радар и «радиолокацию».



14. Из 40 000 человек, которые служили на подводных лодках во время Второй мировой войны, вернулось только 10 000.



15. Переживших атомную бомбардировку в Японии называют «ниджи хибакуся», что буквально означает «пострадавшие от взрыва люди».



16. Около 600 000 евреев служили в вооруженных силах США во время Второй мировой войны. Более 35 000 были убиты, ранены, захвачены в плен или пропали без вести. Около 8 000 погибли в бою. Тем не менее, только два еврейских солдата были награждены медалью «За Отвагу» во время Великой Отечественной войны.



17. Битва в Арденнах является крупнейшим и наиболее губительным сражением американских войск. Здесь погибло более 80 000 американских солдат.



18. Enola Gay (Boeing B-29 Superfortress) стал известен после взрыва первых атомных бомб (Хиросима). Но мало кто знает, что такой же бомбардировщик, под именем Bockscar, который бомбил Нагасаки, был названный в честь командира обычного самолета, Фредерика Бока.



19. Во время блокады Ленинграда русских (военных и гражданских лиц) погибло больше, чем американских и британских солдат за весь период Второй мировой войны.



20. Нацисты уничтожили около 12 миллионов человек, почти 6 миллионов из них были евреи, убитые во время Холокоста.



21. Во время Второй мировой войны японцы изготовили 9 000 «воздушных вооруженных кораблей» из бумаги и шелка. Прорезиненные воздушные шары должны были доставить зажигательные и противопехотных бомбы в США. Более 1 000 воздушных шаров достигли штата Мичиган. Погибло от них шестеро американцев (пятеро детей и беременная женщина), которые были в это время на пикнике в штате Орегон.



22. Японские камикадзе («божественный ветер») были предложены 19 октября 1944 года вице-адмиралом Ониси, который пытался сбалансировать технологическое преимущество американских войск. Хотя цифры оспариваются, но около 2 800 летчиков-камикадзе погибли. Они потопили 34 американских корабля, повредили 368, убили 4900 матросов и ранили 4 800 человек.



23. Многие евреи подвергались ужасным медицинским экспериментам. Например, врачи бомбардировали яички мужчин и яичники у женщин рентгеновскими лучами, чтобы увидеть влияние различных доз на репродуктивную функцию. Нацистской врачи ломали кости по несколько раз, чтобы видеть, сколько раз это может быть сделать до того момента, как кости нельзя вылечить. Они били по головам людей молотками, чтобы определить порог крепости черепа. Также проводили эксперименты с целью определения влияния атмосферного давления на организм. Кроме того, заключенным вводили различные препараты и инфекционные агенты, их конечности ампутировали, а мышцы вырезали для трансплантационных исследований. Сегодня ссылка или использование нацистских экспериментов считается неэтичным.



24. Доктор Йозеф Менгеле («Ангел смерти»), использовал в своих генетических экспериментах около 3 000 близнецов, в основном детей цыган и евреев. Только около 200 выжили. Он проводил эксперименты с глазным яблоком, когда его удаляли у одного из близнецов и крепили на затылок другого, изменял цвет глаз у детей, вводя краситель. В одном из случаев, были сшиты двое цыганских близнецов, чтобы попытаться создать «сиамских близнецов».



25. В дополнение к евреям и цыганам, свидетелей Иеговы также преследовали и убивали в немецких концентрационных лагерях.



26. Решение о реализации «окончательного решения» или Die Endlsung было принято на Ванзейской конференции в Берлине 20 января 1942 года. Генрих Гиммлер был его главным архитектором. Самое раннее использование фразы «Окончательное решение еврейского вопроса» на самом деле использовалось в 1899 в записке русского царя Николая о сионизме.



27. Окончания Второй мировой войны произошло 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала капитуляцию на военном корабле США «Миссури» в Токийском заливе.



28. Анна Франк и ее сестра умерли в лагере Берген-Бельзен в марте 1945 года за один месяц до его освобождения в апреле 1945 года. За время своего существования здесь погибло около 50 000 человек. После эвакуации лагеря, британские солдаты сожгли его дотла, чтобы предотвратить распространение сыпного тифа.



29. В своей книге «Отказ от евреев», Дэвид Вайман (1929 ) утверждал, что отказ бомбить концлагеря стало результатом безразличия союзников к судьбе евреев, а не практической невозможности проведения операции.



30. Несмотря на риск, тысячам евреев удалось спасти. Например, в Дании сохранились все их сообщества. Такие личности, как Рауль Валленберг (1912-1947), Оскар Шиндлер (1908-1974), Тиуне Сугихара (1900-1986) спасли тысячи жизней.



31. В течение 1940-1945, оборонный бюджет США увеличился с $ 1,9 млрд до $ 59,8 миллиарда.



32. Во время нападения на Перл-Харбор, 96 судов стояли на якоре. 18 были потоплены или серьезно повреждены, в том числе восемь линкоров. Было убито 2402 американских солдат и 1280 раненых. Триста пятьдесят самолетов были уничтожены или повреждены.



33. Военно-воздушные силы были частью армии во Второй мировой войне и не стали отдельным родом войск и после нее.



34. В 1941 году заработок составлял $ 21 в месяц. В 1942 году — $ 50.



35. Немецкие подводные лодки потопили 2 000 союзных кораблей и потеряли при этом 781 ПЛ.



36. За время Второй мировой войны было выпущено более 650 000 джипов. Американские заводы также произвели 300 000 военных самолетов, 89 000 танков, 3 000 000 пулеметов и 7 000 000 винтовок.



37. Немцы использовали во Второй мировой войне первые реактивные истребители, в том числе «Мессершмитт Ме-262». Тем не менее, они были разработаны слишком поздно, чтобы повлиять на ход военных действий.



38. Самую мощную артиллерийскую установку, когда-либо созданную в мире, использовали в Великой Отечественной войне. Она была названа «Карлом», по имени ее генерального конструктора Карла Беккера. Использовалась в основном против русских, огромная пушка могла стрелять 2,5 тонны снарядами далее5 км. Они были 24 см в ширину и могли разрушать бетонные стены, толщиной 2,5-3 метра.



39. Во время Второй мировой войны, английская аббревиатура BAM применялась для женщин-солдат морских пехотинцев, для мужчин – HAM.



40. СС сделало публичный дом под названием «Салон Китти» для иностранных дипломатов и других VIP-персон в Берлине. Здесь все прослушивалось, кроме того, были отобраны 20 проституток, которые прошли несколько недель интенсивного воспитания и обучения. Они были специально подготовлены для сбора информации от клиентов через, казалось бы, безобидные разговоры.



41. Вторая мировая война привела к падению Европы, как центра мировой власти, что позволило США и России получить суперполномочия. Это стало одним из условий возникновения холодной войны и наступления ядерного века.



42. Большинство историков согласны, что Вторая мировая война началась после вторжения Германии в Польшу в 1939 году. Другие говорят, что началась, когда Япония вторглась в Маньчжурию 18 сентября 1931 года. А некоторые ученые предполагают, что Вторая мировая война на самом деле является продолжением Первой мировой войны.



43. Во время Второй мировой войны гамбургеры в США прозвали «Liberty Steaks», чтобы избежать немецко-звучащего название.



44. Нацисты использовали Harvard «Fight Song», чтобы сделать свой «Sieg Hei»l марш.



45. Йозеф Крамер (1906-1945), начальник лагеря Берген-Бельзен, был известен как «Зверь Бельзен». Когда его спросили, что он чувствовал, когда он наблюдал и участвовал в гибел Какие потери будут у российской армии, если Путин бросится пробивать крымский коридор?

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