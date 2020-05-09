Май 9th, 2020

Певец Шура перенес 25-ю операцию в своей жизни

В последнее время фанаты Шуры удивлялись, как ему удалось так сильно похудеть. Однако причиной стройности звезды оказалось серьезное заболевание. О нем он рассказал Анне Седоковой в ее новой авторской программе «Квартира 69».

Про свою болезнь певец узнал совершенно случайно. Он говорит о том, что пошел на медицинское обследование «за компанию». В клинике сделали гастроскопию и ему, и его подруге, после чего у Шуры обнаружили серьезную болезнь.

«Я просто пошел сдать анализы, проглотил «кишку». Выходит медсестра, говорит: «Вам через два дня на операционный стол». Я говорю, мол, в связи с чем? А она мне: «В связи с тем, что у тебя, дорогой мой, 13-сантиметровая грыжа в желудке», — рассказал певец .

Артист признался, что уже 13 лет пьет лекарства от изжоги, и он даже не подозревал, что это может привести к такому результату.

Уже через два дня Шуре экстренно вырезали новообразование. Это была 25-я операция в его жизни.

«Каждый раз, когда ложусь на стол, думаю, за что мне это. Ну я уже не спрашиваю почему. Это был еще один урок в моей жизни, на следующее утро я встал и пошел», — поясняет Шура.

Известно, что Шура уже боролся с онкологией. В 2017 году он потратил более миллиона долларов на лечение. Из-за того, что в прошлый раз болезнь обнаружили слишком поздно, у певца уже начались метастазы. К счастью, Шуре удалось побороть обе онкологии.