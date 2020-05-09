 
 
Май 9th, 2020

Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Фото: Huizhong Wu / Reuters

Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции. Слова доктора приводит  китайский портал Huanqiu.

По словам Чжун Наньшаня, заразность коронавируса намного превосходит аналогичные свойства сезонного гриппа и ОРВИ. Именно это делает его максимально опасным.

Также ученый назвал четыре необходимых типа мер для борьбы с вирусом: раннюю защиту, раннее выявление, раннюю диагностику и раннюю изоляцию.

В практическом выражении они связаны с применением средств индивидуальной защиты, измерением температуры в местах массового скопления людей, госпитализацией зараженных в отдельные палаты.

По данным на 9 мая, в мире зафиксировано 3,9 миллиона случаев заражения корнавирусом. 275 тысяч человек умерли, 1,3 миллиона выздоровели.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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