Май 9th, 2020

Дженнифер Энистон сделала очень непристойное фото

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, как и большинство людей во всем мире, устала и от нового коронавируса, и от карантина, введенного в связи с пандемией.

По крайней мере точно понятно, что у звезды лопнуло терпение, о чем она сообщила на странице в Instagram. Энистон разместила эмоциональную архивную фотографию, на которой предстает с заплаканными глазами. Дженнифер смотрит в камеру и показывает средний палец.

«Милый Covid. Ты можешь любезно F@!k off (пойти на три буквы – прим.ред). Теперь спасибо, пока», — подписала снимок актриса.

Поклонники остались в восторге от смелости кумира и поддержали ее мысли. «Лучше и не скажешь», «поддерживаю на все 100 процентов», «просто передала мое настроение», «момент чистой правды».