Май 9th, 2020

Что посмотреть — 5 фильмов о Второй мировой войне

9 мая ознаменовал завершение одного из ужаснейших периодов в истории человечества, который, в свою очередь, унес миллионы жизней украинцев.

От разрушенных войной романов до кровопролитных сражений – в новой подборке военные фильмы, которые расскажут об ужасах войны, в эпицентре которой оказались судьбы обыкновенных людей. Вторая мировая война нашла свое отображение в мире кино, которое напоминает нам о тех жертвах, которые были принесены во время глобального конфликта.

Операция «Валькирия»

Действие американского военного фильма разворачивается в 1944 году. Когда нацистская Германия испытывает все больше военных поражений, группа высших офицеров немецкой армии идет на сговор, чтобы свергнуть нацистский режим. Полковник Клаус фон Штауффенберг лично возглавляет операцию по физическому устранению фюрера Адольфа Гитлера.

Несокрушимая

Сюжет фильма основан на реальной истории легендарной женщины-снайпера Людмилы Павличенко, чьё имя было на устах всех солдат: враги устроили на нее охоту, а союзники – с гордостью шли в бой. Хрупкой девушке пришлось стать сильной и непобедимой женщиной. Людмила Павличенко прошла через множество испытаний, самым серьёзным из которых – стала любовь, которую у нее могла забрать война.

Шпионская игра

В основе киноленты – реальная история жизни американского бейсболиста Морриса Берга, который был в «запасных» бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс». Его личность была окружена тайной, ведь еще в 30-е годы Моррис поступил на службу разведки США, а в годы Второй мировой войны участвовал в секретной операции. Перед Моррисом поставили задание – войти в окружение Гейзенберга, немецкого разработчика атомной бомбы, и, если будет необходимо, убить.

Проверено – мин нет

Если вы ищете советские военные фильмы, предлагаем к просмотру военную драму 1965 года совместного производства Югославии и СССР. В 1944 году Белград освободили от гитлеровских захватчиков, но отступая, фашистские солдаты готовят операцию по взрыву города. Теперь советским и югославским саперам предстоит проверить каждый участок, чтобы предотвратить взрыв. Однако герои не подозревают, что перед отступлением гитлеровцы заминировали городскую канализацию.

Юденкрайс, или Вечное колесо

Военная мелодрама, снятая на киностудии им. Довженко, рассказывает о первой красавице села – Маричке. Побывав на спектакле о Дон-Жуане, Маричка загорается жаждой приключений и любви. Однажды в буковинский приграничный городок приезжает молодой и очаровательный солдат. Тем временем военные действия обостряются. В главных ролях – Богдан Ступка, Светлана Круть, Петр Бенюк, Тамара Яценко, Константин Степанков, Лев Парфилов, Тарас Денисенко и другие.