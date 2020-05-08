В Лондоне умер известный рэпер, заразившийся коронавирусом

Популярный британский рэпер нигерийского происхождения Тай скончался в Лондоне в возрасте 47 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, передает The Daily Mail.

По данным его менеджеров, несколько дней исполнитель находился в состоянии медикаментозной комы в одной из клиник города. Позже его подключили к аппарату ИВЛ.

Отмечается, что артист выпустил первый альбом в 2001 году, а его второй альбом был номинирован на премию Mercury в 2004 году.

Бен Чиджиоке (настоящее имя певца) родился в Лондоне в семье выходцев из Нигерии. В 1995 году Тай стал одним из основателей Ghetto Grammar.