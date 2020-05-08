Май 8th, 2020

В Барселоне впервые с начала эпидемии COVID-19 открыли пляжи

Власти Барселоны разрешили заниматься спортом на общественных пляжах, закрытых в середине марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает AFP, пляжи открыты для тренировок только с 6 до 10 утра.

Утром 8 мая на пляжах заметили десятки людей, которые плавали, бегали трусцой, занимались серфингом. «Это свобода. Прийти на море и поплавать — для меня это идеально», — сказала Reuters пловчиха Марта Торрентс.

Barcelona beach opens! Camino Barcelona Spanish School

При этом на пляже были люди, нарушавшие правила, например, один молодой мужчина медитировал. Когда на место прибыли полицейские, люди, не занимавшиеся спортом, покинули пляж.

После смягчения ограничительных мер пляжи для занятий спортом, в частности, открыли испанские города Сан-Себастьян и Валенсия.