Турция обвинила лондонских банкиров в обрушении лиры

Власти Турции связывают обвал национальной валюты — лиры — со манипулятивной атакой западных финансовых институтов, действовавших из Лондона. Об этом Anadolu рассказали источники, знакомые с ситуацией.Лира стремительно дешевеет пятый месяц подряд на фоне коллапса туристической отрасли, за счет которой турецкая экономика получает львиную долю валютных доходов.

С начала года лира обесценилась на 22% относительно доллара, став одной из худших среди валют развивающихся стран, а на торгах в четверг пробила исторический минимум, косаясь отметки 7,27 за доллар.

Спазм валютного рынка стал результатом операции западных банков на рынке свопов, считают турецкие ругуляторы: участники-нерезиденты заняли лиры, приобрели доллары в расчете сыграть на девальвации, но вторую часть сделок — возврат лир с их покупкой — не исполнили.

В пятницу банковский регулятор Турции запретил местным банкам проводить транзакции в лирах с тремя западными игроками — это американский Citigroup, французский BNP Paribas SA и швейцарская UBS Group. Ограничения вводятся для обеспечения стабильного функционирования банковского сектора и его защиты от опасных практик, заявило Агентство по регулированию и надзору за банковской деятельностью Турции (BDDK).

В прошлый четверг, 1 мая, турецкий ЦБ уже предпринял попытку директивно ограничить спекуляции с лирой, снизив для банков лимит на валютные операции с нерезидентами до 0,5% от капитала. Ранее норматив составлял 1%, а в начале года — 10%.

ЦБ переходит к попыткам административным ресурсом остановить падение лиры по мере того, как его резервы истощаются. С начала года чистые ЗВР Турции (минус обязательства центрального банка) упали на 40%, до 25 млрд долларов.

Турецкий центробанк с 2018 года проводит политику снижения процентных ставок под давлением президента Реджепа Эрдогана и его нетрадиционных представлений о монетарной политике, согласно которым, высокие ставки разгоняют инфляцию, а не гасят ее, как считает современная экономтеория. «Они хотят всего и сразу — низких ставок и стабильной валюты, но при этом не имеют резервов», — говорит управляющий активами North Asset Management Питер Кизлер.