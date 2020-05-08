 
 
Май 8th, 2020

Сирийские военные: С-300 не работают против ВВС Израиля

Сирийские военные: С-300 не работают против ВВС Израиля


Издание Middle East Monitor сообщает о том, что сирийские военные пришли к выводу — российские системы ПРО С-300 не работают против израильских истребителей и ракет.

По словам сирийских военных, радары С-300 не могут распознавать израильские крылатые ракеты — и это было многократно доказано в ходе израильских атак.

Другие российские системы ПРО и ПВО оказались “еще более убогими” и бесполезны в современной воздушной войне.

Сирийцы, однако, хвалят китайские радары дальнего радиуса JY-27 и JYL-1 и радар для низколетящих целей LLQ120. Интеграция этих радаров с ПРО российского производства “может привести к некоторому успеху”.

http://mignews.com/news/politic/world/030520_83450_18526.html

Category: Израиль, Новости ﻿
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