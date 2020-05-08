Май 8th, 2020

Сирийские военные: С-300 не работают против ВВС Израиля







Издание Middle East Monitor сообщает о том, что сирийские военные пришли к выводу — российские системы ПРО С-300 не работают против израильских истребителей и ракет.



По словам сирийских военных, радары С-300 не могут распознавать израильские крылатые ракеты — и это было многократно доказано в ходе израильских атак.



Другие российские системы ПРО и ПВО оказались “еще более убогими” и бесполезны в современной воздушной войне.



Сирийцы, однако, хвалят китайские радары дальнего радиуса JY-27 и JYL-1 и радар для низколетящих целей LLQ120. Интеграция этих радаров с ПРО российского производства “может привести к некоторому успеху”.



http://mignews.com/news/politic/world/030520_83450_18526.html