 
 
Май 8th, 2020

Швеция «обогнала» США по уровню смертности на душу населения от COVID-19

Швеция `обогнала` США по уровню смертности от COVID-19 Согласно последним данным, Швеция по уровню смертности «перегнала» США.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в скандинавской стране, в которой уже зарегистрировано более 3 тысяч летальных случаев от COVID-19, уровень смертности составляет 297,16 на каждый 1 миллион граждан.

Тот же самый показатель в США составляет 226,33 смертей на 1 миллион человек.

Швеция задействовала мягкий подход к борьбе с вирусом, оставив большинство школ, магазинов и ресторанов открытыми и призывая жителей к саморегулированию, вместо того, чтоб вводить ограничения.

http://mignews.com/news/health/world/080520_114423_70243.html

Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>