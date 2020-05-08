Май 8th, 2020

Швеция «обогнала» США по уровню смертности на душу населения от COVID-19

Согласно последним данным, Швеция по уровню смертности «перегнала» США.



Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в скандинавской стране, в которой уже зарегистрировано более 3 тысяч летальных случаев от COVID-19, уровень смертности составляет 297,16 на каждый 1 миллион граждан.



Тот же самый показатель в США составляет 226,33 смертей на 1 миллион человек.



Швеция задействовала мягкий подход к борьбе с вирусом, оставив большинство школ, магазинов и ресторанов открытыми и призывая жителей к саморегулированию, вместо того, чтоб вводить ограничения.



http://mignews.com/news/health/world/080520_114423_70243.html