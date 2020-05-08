Май 8th, 2020

Шнуров высмеял звезд,затевающих «скандалы» ради рейтингов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял звезд шоу-бизнеса, телеведущих и политиков за постоянные скандалы в эпоху карантина. Этому явлению в пятницу, 8 мая, он посвятил стихи. Своё видение ситуации он опубликовал в соцсети Instagram.

Музыкант предположил, что всё это выяснение отношений было задумано ради того, чтобы в самоизоляции не было так скучно ни им, ни их поклонникам. По мнению исполнителя, волну ругани в социальных сетях запустили спортивный журналист Василий Уткин и телеведущий Владимир Соловьев. Позже разразился скандал с участием ведущего Андрея Малахова и его жены Натальи Шкулёвой, фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

«Звезды всех агломераций Стали беспощадно сраться, Чтоб нескучно было, братцы, Коротать свой карантин. Уткин начал с Соловьевым. Мало в телеке боёвим, День без срача стал х****м, Как ваш Лувр без картин. Вскоре подключилась Боня, На Малахова все гонят, И Минаев врезал вони. Без войны нельзя звезде. Интеллектуальной пищей Поводов с***ь дохерища. Ксюша тоже жидко дрищет Предпочтительно везде. Плющ и Яна — не милашки. Даже я сменил замашки, Лепту внёс, сложил какашки, Написав говняный стих. «