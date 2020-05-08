Шарлиз Терон в роли бессмертной в новом фильме Netflix «Старая гвардия»: первые фото

В сети появились первые кадры из нового кинокомикса производства Netflix под названием «Старая гвардия» (The Old Guard), главные роли в котором сыграли Шарлиз Терон, Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс и многие другие.

Режиссером фэнтези-боевика выступила Джина Принс-Байтвуд, известная зрителям по работе над сериалом «Все ненавидят Криса» и фильмами «Тайная жизнь пчел» и «Любовь и баскетбол».

Шарлиз Терон с коллегой по фильму «Старая гвардия»

В основу сценария «Старой гвардии» лег одноименный комикс, выпущенный издательством Image Comics в феврале 2017 года. В фильме Шарлиз играет бессмертную воительницу, которая вместе со своей армией таких же бессмертных из разных эпох на протяжении многих веков сражается со злом. В какой-то момент команда узнает о существовании нового бессмертного, что пробуждает в каждом из воинов интерес к жизни. Параллельно за Шарлиз и остальными бесмертными начинает охотиться организация, располагающая обширными ресурсами и желающая получить секрет бесконечной жизни.

Шарлиз Терон с коллегами по фильму «Старая гвардия»

Было важно, чтобы в ней чувствовалась тяжесть тысячи и тысячи прожитых лет. Для нее нет ничего хуже ощущения, что она бездействует. Она утратила веру не только в себя, но и в человечество. Мне кажется, в наше время многим очень знакомо это чувство. В жизни бывают моменты, когда ты смотришь на мир и думаешь: «О Господи…». Появляется ощущение, что ты тащишь камень на гору,

— как-то рассказывала Шарлиз Терон в интервью о своей героине.

Судя по всему, именно ради съемок в «Старой гвардии» Шарлиз Терон еще прошлым летом сделала себе короткую стрижку, а чуть ранее перекрасилась из блондинки в брюнетку, — на кадрах из новой картины актриса как раз появляется с темным коротким бобом. Кстати, сейчас Шарлиз уже вернулась к привычному образу блондинки, перед этим успев сняться в еще одном новом фильме — очередной части «Форсажа».

Точная дата премьеры кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли пока неизвестна.