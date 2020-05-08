 
 
Май 8th, 2020

Птица едва не разорвала транспортный самолет напополам

В сети появился снимок гигантской пробоины в фюзеляже военно-транспортного самолета, возникшей после столкновения с птицей. Фото опубликовано в Twitter-аккаунте Breaking Aviation News.

На размещенном в сети кадре запечатлена дыра в корпусе воздушного судна в районе шасси, а также следы пребывания там животного — перья и брызги крови.

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В подписи к посту указано, что инцидент произошел на авиабазе в Сарагосе с четырехмоторным турбовинтовым самолетом Airbus A400M Военно-воздушных сил Испании. О том, когда именно случилась авария, не уточняется.

Category: Мир, Новости ﻿
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