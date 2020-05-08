Май 8th, 2020

Птица едва не разорвала транспортный самолет напополам

В сети появился снимок гигантской пробоины в фюзеляже военно-транспортного самолета, возникшей после столкновения с птицей. Фото опубликовано в Twitter-аккаунте Breaking Aviation News.

На размещенном в сети кадре запечатлена дыра в корпусе воздушного судна в районе шасси, а также следы пребывания там животного — перья и брызги крови.

В подписи к посту указано, что инцидент произошел на авиабазе в Сарагосе с четырехмоторным турбовинтовым самолетом Airbus A400M Военно-воздушных сил Испании. О том, когда именно случилась авария, не уточняется.