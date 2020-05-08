Май 8th, 2020

Представитель кабинета министров обьяснил куда пропали деньги ,выделенные докторам

Олег Немчинов, занимающий должность министра, озвучил свою версию касаемо того, куда же исчезли деньги,выделенные государством для доплат врачам, работающим с больными коронавирусом.

Так, если верить высокопоставленному чиновнику, ряд областных государственных администраций решили, что государственную субвенцию, которая должна была быть направлена на 300% доплату медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, нужно потратить закупку медтехники и оборудования в больницах.



«Иными словами, она была использована будто бы на медицинские цели, но не на зарплату», — сказал Немчинов.



Также он добавил, что потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации, проигнорировав приказ из Киева, в связи с чем есть все основания привлекать к ответственности председателей ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.

Как известно, ранее в Министерство здравоохранения Украины и правительство пообещали доплаты за март и апрель в размере 300% к зарплатам медикам, работающим с больными COVID-19. Тем не менее, эти суммы получили не все.