Представитель кабинета министров обьяснил куда пропали деньги ,выделенные докторам

Олег Немчинов, занимающий должность министра, озвучил свою версию касаемо того, куда же исчезли деньги,выделенные государством для доплат врачам, работающим с больными коронавирусом.
Так, если верить высокопоставленному чиновнику, ряд областных государственных администраций решили, что государственную субвенцию, которая должна была быть направлена на 300% доплату медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, нужно потратить закупку медтехники и оборудования в больницах.
«Иными словами, она была использована будто бы на медицинские цели, но не на зарплату», — сказал Немчинов.
Также он добавил, что потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации, проигнорировав приказ из Киева, в связи с чем есть все основания привлекать к ответственности председателей ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.
Как известно, ранее в Министерство здравоохранения Украины и правительство пообещали доплаты за март и апрель в размере 300% к зарплатам медикам, работающим с больными COVID-19. Тем не менее, эти суммы получили не все.
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