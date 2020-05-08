Май 8th, 2020

Немецкие диетологи определили шесть продуктов, влияющих на иммунную систему





Немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух назвала шесть продуктов, которые влияют на иммунную систему человека и, следовательно, на подверженность организма инфекциям.





Специалист посоветовала есть зимой шпинат, так как он поддерживает здоровье слизистых оболочек и содержит много витаминов. Очень полезна морковь, в состав которой входят каротиноиды, которые оказывают антиоксидантное воздействие и поддерживают иммунитет.





Важно употреблять рыбу, в которой содержатся витамины группы B, цинк и селен, а также орехи и семена, богатые не только цинком и селеном, но и витамином E и медью.



Капуста, в особенности красная, богата витаминами A и C, а также селеном. А картофель Брух назвала «настоящей бомбой витамина С».



Диетолог напомнила, что избыточный вес приводит к ухудшению иммунной функции организма.



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Иммунитет — это биологическая система защиты организма от инфекций. Признаки его нарушения — тяжелое заболевание, инфекция, например, пневмония, постоянная температура, слабость. Из известных дефектов иммунной системы можно назвать СПИД.



Иммунитет отражает общее состояние здоровья, силы организма — чем крепче здоровье, тем лучше иммунитет. Все, что укрепляет здоровье, укрепляет иммунитет. Это режим дня, умеренные нагрузки, режим сна и отдыха, переключение деятельности, избегание переутомлений, отдых, спорт, закаливание.