 
 
Май 8th, 2020

Лолита рассказала когда и с кем занимается сексом

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Лолита рассказала когда и с кем занимается сексом. Как оказалось певица в поиске и очень ждет молодого мужчину, хотя возможно возраст и не главное по ее мнению.  Главное требование — чтобы он был внимательный, ироничный и «не нацист».

По словам певицы Лолиты Милявской, все, что происходило в ее личной жизни, — ценный опыт. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, такое признание артистка сделала в прямом эфире с ведущей Екатериной Андреевой.
«Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — отметила певица.
Лолита также подсчитала, что в общей сложности была в браке 32 года, и заявила, что «заслужила право на роман без обязательств» и ее новый мужчина это понимает.

Как сообщал «Рамблер», ранее певица официально оформила развод с пятым по счету мужем — тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся, так как Лолита пыталась доказать, что их союз с Ивановым был фиктивным.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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