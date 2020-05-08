Май 8th, 2020

Лолита рассказала когда и с кем занимается сексом

Лолита рассказала когда и с кем занимается сексом. Как оказалось певица в поиске и очень ждет молодого мужчину, хотя возможно возраст и не главное по ее мнению. Главное требование — чтобы он был внимательный, ироничный и «не нацист».

По словам певицы Лолиты Милявской, все, что происходило в ее личной жизни, — ценный опыт. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, такое признание артистка сделала в прямом эфире с ведущей Екатериной Андреевой.

«Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — отметила певица.

Лолита также подсчитала, что в общей сложности была в браке 32 года, и заявила, что «заслужила право на роман без обязательств» и ее новый мужчина это понимает.

Как сообщал «Рамблер», ранее певица официально оформила развод с пятым по счету мужем — тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся, так как Лолита пыталась доказать, что их союз с Ивановым был фиктивным.