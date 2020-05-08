 
 
Май 8th, 2020

Лолита Милявская заявила,что жалеет о своих «половых связях»

лолитаПевица  Лолита Милявская, которая сейчас придерживается самоизоляции, вышла в прямой эфир и дала интервью телеведущей Екатерине Андреевой. Во время беседы Милявская призналась, что все ее личная жизнь является необходимым и ценным опытом, и она ни о чем не жалеет.

Певица посчитала, что в общей сложности состояла в браке более 30 лет, но сейчас у нее свободные отношения с мужчиной, и замуж она пока не собирается. Более того, артистка отметила, что уже объяснила это своему другу, и он отнесся к такому решению с пониманием.

Больше она не хочет быть домработницей — готовить ужины, гладить белье и приносить себя в жертву. В то же время Милявская заявила, что не умеет быть содержанкой, хотя в ее жизни были романы с богатыми мужчинами, но они быстро заканчивались — певица понимала, что обеспеченный избранник рано или поздно потребует уйти со сцены. 

«Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — подчеркнула певица. 

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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