Май 8th, 2020 Как Голливуд переживает закрытие кинотеатров Киноиндустрия столкнулась с неожиданным испытанием. Всех интересуют ответы на вопросы: что, если кинотеатры останутся закрытыми весь год? Возможен ли вариант, что зрители побоятся вернуться в развлекательные центры после завершения пандемии?









Рост стриминговых сервисов и снижение продаж билетов вызвали много споров по поводу актуальности кинотеатров. Пандемия коронавируса усилила эти опасения, поскольку индустрия столкнулась с апокалиптической реальностью: почти все кинотеатры в Северной Америке не работают, а кассовые сборы не сообщаются. Блокбастеры были перенесены или отложены на неопределенный срок. Крупная студия выпустила один из своих фильмов в интернете, полностью обходя кинотеатры — это черта, которую старая гвардия Голливуда никогда раньше не пересекала.

Речь идет об анимационной картине «Тролли. Мировой тур», которая была выпущена и в интернете, и в кинотеатрах 10 апреля.



«Мы надеемся и верим, что зрители все еще будут ходить в кино, где это возможно, но мы понимаем, что для людей в разных регионах мира это становится все менее доступным», — сказал генеральный директор NBC Universal Джефф Шелл в своем заявлении.



Хотя выпуск «Тролли. Мировой тур» это бизнес-решение, вызванное крайне необычными обстоятельствами, тем не менее, оно вызывает яростную реакцию владельцев кинотеатров, которые признают надвигающуюся экзистенциальную угрозу. Национальная ассоциация владельцев кинотеатров (NАТО), представляющая более 33 000 заведений по всей стране, настаивает на том, что инициатива Universal будет исключением, а не правилом.



«Чтобы избежать катастрофических потерь для студий, премьеры фильмов должны иметь максимально полный релиз по всему миру, — сказано в заявлении NАТО. В то время как один или два релиза могут отказаться от премьеры в кинотеатрах, мы понимаем из обсуждений с дистрибьюторами, что подавляющее большинство фильмов все же выйдет на широкие экраны, когда жизнь вернется в нормальное русло».









Суть сообщения ясна: нет никакого финансового смысла выпускать фильмы, которые стоят сотни миллионов, в интернете. Объявление NАТО предполагает, что индустрия развлечений может вернуться к нормальной жизни, когда пандемия спадет. Чтобы понять, с чем может столкнуться данная сфера бизнеса в США, когда вспышка коронавируса пойдет на спад, стоит посмотреть на Китай. Страна только сейчас начинает открывать кинотеатры после закрытия их в январе. Несмотря на то, что число новых случаев коронавируса быстро сократилось и правительство начало смягчать правила социального дистанцирования, граждане до сих пор неохотно возвращаются в кинотеатры. По данным Deadline, 507 кинотеатров (около 5% заведений Поднебесной) заработали за первый уикенд после локдауна всего $4355. Это очень маленькая сумма, не так ли?

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Китайская киноиндустрия надеется вновь открыть все кинотеатры к 1 мая, хотя будут введены новые правила рассадки зрителей. Еще одной проблемой будет отсутствие новых фильмов для показа, потому что все основные релизы были заморожены. Чтобы заманить зрителей в кино, китайская индустрия переиздает локальные хиты последних лет: «Блуждающая Земля», «Война волков 2» и «Охота на монстра». Сообщается, что в кинотеатрах Китая можно будет увидеть такие хиты Голливуда, как «Гарри Поттер и философский камень».







Это хорошая идея — использовать фильмы, которые были настоящими лидерами проката в прошлом, чтобы напомнить зрителям, что им именно нравится в кино в первую очередь. Но ближайшие недели в Китае продемонстрируют, в какой степени желание людей вернуться в кинотеатры перевешивает их страх заразиться COVID-19.

Ситуация, в которой кинотеатры будут пустовать в течение всего лета – это худший сценарий для Голливуда. Учитывая количество крупных проектов, которые уже готовы к прокату, либо чьи съемки отложены «до лучших времен».



Рассуждая оптимистично о ситуации в США, премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур» это не новые реалии Голливуда, и всего лишь исключение из правил, вызванное, сложившейся ситуацией. Кинотеатры могут вновь открыться в мае, чтобы радовать зрителей новыми фильмами.



Но так же легко представить себе «плохой сценарий»: год или более аудитория будет подходить к посещению развлекательных комплексов крайне осторожно и это потребует дальнейшей разработки стратегии со стороны Голливуда. Предвосхищая этот ужасный сценарий, режиссер Кристофер Нолан, давний поборник премьер на больших экранах, написал статью для газеты Washington Post, в которой рассуждал о закрытых кинотеатрах и призывал студии учитывать это в своих планах.







«Владельцы кинотеатров нуждаются в стратегическом партнерстве со стороны студий», — сказал Нолан. — Большая часть потерянных из-за пандемии средств может быть возмещена. Когда этот кризис пройдет, потребность в коллективном человеческом участии, потребность жить и любить, смеяться и плакать вместе станет более сильной, чем когда-либо. Сочетание этого сдерживаемого спроса и обещания новых фильмов могло бы стимулировать местную экономику и принести огромную прибыль».

На наш взгляд Нолан прав: будущее фильмов не потеряно, но кинотеатры и студии должны подготовиться к мрачной постпандемической реальности. Финальную часть «Форсажа» могут разделить на два фильма

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