Май 8th, 2020

«Cash Truck» — Гай Ричи рассказал о своем новом скандальном фильме

Во время пандемии большое количество лент оказалась в замороженном состоянии, потому что продолжать съемки стало попросту невозможным. И Гай Ричи успел закончить непосредственной съемочный процесс своего нового фильма «Cash Track» еще в январе. Это первая за 15 лет совместная работа режиссера с его давним другом - Джейсоном Стэтхэмом. Ричи даже активно использует хэштег #UntitledGuyRitchieJasonStathamProject в своих социальных сетях.

Возможно только для того, чтобы привлечь внимание к историческому воссоединению, а возможно и потому, что название ленты еще не окончательно. Напомним, что последний фильм Гая Ричи перед тем как стать «Джентльменами» — значился как «Bush» и «Toff Guys».

По сюжету, Стэтхэм играет холодного и загадочного персонажа Эйч (H), который работает в инкассаторской компании, что ответственна за перевозку сотен миллионов долларов улицам Лос-Анджелеса еженедельно.

Компанию британский экшн-звезде составит американский актер Джош Хартнетт, для которого эта лента станет камбэком в крупный международный проект, и Скотт Иствуд (сын самого Клинта), знакомый Стэтхэму по восьмой части франшизы «Форсаж».

Из «Джентльменов» в ленту попала эффектно бельгийка Лайн Рени, а одну из ролей исполнит звезда шоу Дэвида Финчера «Охотники за разумом» Холт МакКаллани.

«Cash Truck» — это первый американский сюжет Гая Ричи. Место действия большинства его картин — Великобритания, с вылазками в Европу и даже фэнтезийную Аграбу в диснеевском «Алладин». Улицы Лос-Анджелеса снимали много культовых режиссеров — от уже новой классики Майкла Манна «Схватка», «Соучастник» вдо комедийных «Поцелуй навылет» и «Славных парней» ( с Райаном Гослингом и Расселом Кроу).

В каком направлении пойдет Гай Ричи — пока тайна. «Cash Track» — это официальный римейк французской культовой картины «Инкассаторы» 2004 года, которая очень отличается от стиля Ричи. Но сценарист у ленты все равно один — Гай Ричи, настоящий мастер криминального жанра, а воссоединение с Джейсоном Стэтхэмом делает этот проект еще более интригующим.