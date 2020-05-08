 
 
Май 8th, 2020

Бриджит Бардо будут судить за расизм

Бриджит Бардо будут судить за расизм

Легендарная французская актриса Бриджит Бардо предстанет перед судом из-за расистских высказываний.

Так, звезду будут судить за «разжигание расовой ненависти» — за критику традиции жертвоприношений на острове Реюньон. В частности, звезда назвала Реюньон «дьявольским островом», а его население — «варварами и дегенератами» и «вырожденным народом», который «сохранил гены дикарей».

Прокурор города Сан-Дени Эрик Туффери заявил, что «ничто не оправдывает того факта, что она оскорбляла людей, утверждая, что в жестоком обращении с животными замешаны все жители Реюньон», – передает Le Parisien.

Поэтому на днях следственный судья принял решение направить дело Бардо в уголовный суд. Заседание состоится в июне  в этом году.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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