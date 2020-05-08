Май 8th, 2020

Ариана Гранде показала нового любовника на видео

Певица Ариана Гранде выложила клип на песню Stuck with U, записанную при участии ее бывшего возлюбленного, канадского поп-исполнителя Джастина Бибера. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале артистки.

В клипе появляется новый любовник 26-летней Гранде. Как пишет The Sun, им оказался 27-летний агент по недвижимости Дэлтон Гомес. Пара якобы встречается уже несколько месяцев.

В ролик вошли кадры с оказавшимися в самоизоляции из-за пандемии коронавируса фанатами Гранде, танцующими перед камерами в своих квартирах. В клипе также снялся Бибер и его жена Хейли, они прогуливаются по территории своего особняка.