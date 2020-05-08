66-летняя Любовь Успенская готовится к съемкам в Playboy 

Певица Любовь Успенская в Instagram сообщила, что ее пригласили для съемок в популярном журнале Playboy. Скорее всего, «королева русского шансона» таким способом решила разыграть своих подписчиков.

«Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила».

Отметим, что в жизни 66-летней Любови Успенской сейчас не самые простые времена. Она несколько месяцев назад рассорилась в пух и прах со своей дочкой Татьяной Плаксиной. Девушка пришла на один из центральных каналов и начала рассказывать неприятные вещи о матери. Сейчас она находится в Америке, где за ней присматривает отец.

При этом Любовь Успенская перестала помогать деньгами своей дочери. Плаксина теперь пытается заработать продажей своих картин, а также курсами по йоге, которой она давно увлекается.

Не так давно дом Успенской покинул и любимый родственник, который был отдушиной после разрыва отношений с дочкой. Молодому человеку потребовался отъезд в США.