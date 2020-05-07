 
 
Май 7th, 2020

Запущен трейлер сериала «Космические войска»

сериал косм войскаNetflix опубликовал в YouTube трейлер сериала «Космические войска». Главную роль в проекте сыграл Стив Карелл, известный по участию в сериале «Офис».

В сериале пойдет рассказ о командире отряда, которому предстоит перебраться и базироваться на Луне. Главный герой, выполняя государственную задачу, сталкивается с неочевидными сложностями и шутливыми издевательствами коллег.

Автором сценария «Космических войск» выступили Карелл и автор «Офиса» Грэг Дэниелс. Главные роли в сериале также сыграли Джон Малкович, Диана Сильверс, Бен Шварц, Лиза Кудроу и другие актеры.

Премьера всех эпизодов «Космических войск» состоится в стрим-сервисе Netflix 29 мая.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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