Запущен трейлер сериала «Космические войска»

Netflix опубликовал в YouTube трейлер сериала «Космические войска». Главную роль в проекте сыграл Стив Карелл, известный по участию в сериале «Офис».
В сериале пойдет рассказ о командире отряда, которому предстоит перебраться и базироваться на Луне. Главный герой, выполняя государственную задачу, сталкивается с неочевидными сложностями и шутливыми издевательствами коллег.
Автором сценария «Космических войск» выступили Карелл и автор «Офиса» Грэг Дэниелс. Главные роли в сериале также сыграли Джон Малкович, Диана Сильверс, Бен Шварц, Лиза Кудроу и другие актеры.
Премьера всех эпизодов «Космических войск» состоится в стрим-сервисе Netflix 29 мая.
Премьера всех эпизодов «Космических войск» состоится в стрим-сервисе Netflix 29 мая.
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