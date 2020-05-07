Май 7th, 2020

Запущен трейлер сериала «Космические войска»

Netflix опубликовал в YouTube трейлер сериала «Космические войска». Главную роль в проекте сыграл Стив Карелл, известный по участию в сериале «Офис».



В сериале пойдет рассказ о командире отряда, которому предстоит перебраться и базироваться на Луне. Главный герой, выполняя государственную задачу, сталкивается с неочевидными сложностями и шутливыми издевательствами коллег.